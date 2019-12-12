74-летний Евгений Петросян резко высказался о свадьбе с молодой помощницей

Российский юморист не подтвердил слухи о его женитьбе

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Instagram.com

На этой неделе в СМИ обнародовали информацию о женитьбе 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой. Сам артист свою свадьбу публично не комментировал. Отметим, что со своей супругой Еленой Степаненко актер развелся 16 ноября 2018 года.

Более подробно о свадьбе Евгения Петросяна узнайте в сюжете:

Но после спектакля в театре Петросян разместил пост на своей странице в Instagram, в котором резко ответил на сообщения СМИ о свадьбе.

"В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, осознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой", — написал Петросян.

В свою очередь, новоиспеченная жена устала отвечать на звонки журналистов и решила ответить хейтерам на своей странице в Instagram.

"Спасибо всем кто за эти часы травли в СМИ нашел минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой. Я вижу, что благоразумных, мыслящих, добросердечных людей гораздо больше, чем неадекватных фанатиков. Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу всех вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему", — написала 30-летняя Татьяна.

INSTAGRAM

Напомним, российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Также мы писали, что Евгения Петросяна захвалили за несмешную шутку в Instagram.

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