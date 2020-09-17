75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены
Малыша назвали в честь деда
75-летний российский юморист Евгений Петросян впервые показал своего маленького сына, которого ему родила 31-летняя супруга Татьяна Брухунова.
Снимком артист поделился в Instagram в свой день рождения – 16 сентября.
"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – лаконично подписал фото Евгений.
В комментариях артиста поздравили с прибавлением в семействе его поклонники и коллеги. Примечательно, что мальчика назвали в честь отца Евгения – Вагана Петросянца (настоящая фамилия артиста).
Слухи о том, что Петросян стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь от первого брака – Викторина), появились в марте этого года. СМИ сообщали, что Евгению и его молодой супруге малыша родила суррогатная мать. Однако Татьяна Брухунова этот факт отрицает.
"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите", – ответила Татьяна хейтерам в комментариях.
Также Татьяна написала пост, в котором призналась, что свою беременность ей приходилось скрывать, и поблагодарила всех, кто "догадался", но не стал приставать с расспросами.
"Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама!" – пишет Брухунова.
Напомним, Татьяна Брухунова – помощница Евгения и его пятая супруга. Пара расписалась в декабре 2019 года. До этого артист состоял в браке с Еленой Степаненко. Они были женаты с 1985 по 2019 год.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное