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75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены

Сегодня, 10:28

Малыша назвали в честь деда

75-летний российский юморист Евгений Петросян впервые показал своего маленького сына, которого ему родила 31-летняя супруга Татьяна Брухунова.

Снимком артист поделился в Instagram в свой день рождения – 16 сентября.

"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – лаконично подписал фото Евгений.

Евгений Петросян с сыном
Евгений Петросян с сыном
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В комментариях артиста поздравили с прибавлением в семействе его поклонники и коллеги. Примечательно, что мальчика назвали в честь отца Евгения – Вагана Петросянца (настоящая фамилия артиста).

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Фото: instagram.com/bruhunova

Слухи о том, что Петросян стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь от первого брака – Викторина), появились в марте этого года. СМИ сообщали, что Евгению и его молодой супруге малыша родила суррогатная мать. Однако Татьяна Брухунова этот факт отрицает.

"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите", – ответила Татьяна хейтерам в комментариях.

Скриншот: Instagram Татьяны Брухуновой

Также Татьяна написала пост, в котором призналась, что свою беременность ей приходилось скрывать, и поблагодарила всех, кто "догадался", но не стал приставать с расспросами.

"Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама!" – пишет Брухунова.

Скриншот: Instagram Татьяны Брухуновой

Напомним, Татьяна Брухунова – помощница Евгения и его пятая супруга. Пара расписалась в декабре 2019 года. До этого артист состоял в браке с Еленой Степаненко. Они были женаты с 1985 по 2019 год.

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