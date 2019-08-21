76-летний Роберт Де Ниро подал в суд на работницу: в чем причина

Сотрудница актера тратила корпоративные деньги

Роберт Де Ниро Фото: Getty Images

Компания 76-летнего голливудского актера Роберта де Ниро, который обругал Дональда Трампа в прямом эфире, подала в суд на бывшую работницу Чейз Робинсон за то, что в рабочее время она смотрела сериалы, а также тратила корпоративные средства. За четыре рабочих дня женщина посмотрела два сезона "Друзей" и потратила 50 тысяч долларов компании.

Роберт Де Ниро прокомментировал свой развод. Детали в сюжете:

Как сообщает издание Variety, компания актера Canal Productions требует компенсацию в размере шести миллионов долларов. Также отмечается, что женщина пришла в компанию в 2008 году, стремительно продвинулась по карьерной лестнице, получив должность вице-президента. Со временем Чейз Робинсон стала редко появляться на рабочем месте, а когда приходила – смотрела сериалы на сервисе Netflix.

Ко всему, женщина позволяла заказывать себе обеды в дорогих ресторанах за счет компании.

В судебном иске отмечается, что за весь период экс-вице-президент потратила около 12 600 долларов в ресторане Paola's, 8900 долларов в сети Dean and Deluca и Whole Foods, а также 32 000 долларов на такси.

Сама Чейз назвала такие обвинения смешными и не признает своей вины. В свою очередь Canal Productions требует от нее компенсации.

Напомним, что о разводе Роберта Де Ниро с супругой Грейс Хайтауэр стало известно от источника, близкого к семье. Он сообщил, что актер расстался со своей женой. Вместе они прожили 20 лет в браке.

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