Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

76-летний Роберт Де Ниро подал в суд на работницу: в чем причина

Сотрудница актера тратила корпоративные деньги

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:33
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Фото: Getty Images

Компания 76-летнего голливудского актера Роберта де Ниро, который обругал Дональда Трампа в прямом эфире, подала в суд на бывшую работницу Чейз Робинсон за то, что в рабочее время она смотрела сериалы, а также тратила корпоративные средства. За четыре рабочих дня женщина посмотрела два сезона "Друзей" и потратила 50 тысяч долларов компании.

Роберт Де Ниро прокомментировал свой развод. Детали в сюжете:

Как сообщает издание Variety, компания актера Canal Productions требует компенсацию в размере шести миллионов долларов. Также отмечается, что женщина пришла в компанию в 2008 году, стремительно продвинулась по карьерной лестнице, получив должность вице-президента. Со временем Чейз Робинсон стала редко появляться на рабочем месте, а когда приходила – смотрела сериалы на сервисе Netflix.

Читайте также:
"Проснись, отбитый!": гневная "ответочка" Дональда Трампа актеру Роберту Де Ниро

Ко всему, женщина позволяла заказывать себе обеды в дорогих ресторанах за счет компании.

В судебном иске отмечается, что за весь период экс-вице-президент потратила около 12 600 долларов в ресторане Paola's, 8900 долларов в сети Dean and Deluca и Whole Foods, а также 32 000 долларов на такси.

Сама Чейз назвала такие обвинения смешными и не признает своей вины. В свою очередь Canal Productions требует от нее компенсации. 

Напомним, что о разводе Роберта Де Ниро с супругой Грейс Хайтауэр стало известно от источника, близкого к семье. Он сообщил, что актер расстался со своей женой. Вместе они прожили 20 лет в браке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Стивен Кинг назвал лучший фильм всех времен Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро "побились" на бойцовском ринге 75-летний Роберт Де Ниро прокомментировал развод с супругой
суд актер Голливуд Роберт Де Ниро
Источник: Variety
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку

Популярные статьи

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

20 августаFun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

20 августаПсихология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
В сети заговорили о свадьбе Дорофеевой и Позитива
Куриное филе с овощами на сковороде
Куриное филе с овощами на сковороде
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты
Парализованные руки можно восстановить
Парализованные руки можно восстановить
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Дівчина дня: Дружина Валерія Лучкевича, яка любить пляжні фото
Дівчина дня: Дружина Валерія Лучкевича, яка любить пляжні фото