78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга стали родителями

Для пары это первый общий ребенок

В пятницу, во многих российских СМИ появилась информация о том, что у 78-летнего актера Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик появился первый общий ребенок. По некоторым данным, у супругов родилась дочь. Чуть позже стало известно, что малышку назвали Этель.

Как сообщает "СтарХит", 21 февраля на странице Эммануила Виторгана в Фейсбуке появился загадочный пост, в котором сообщалось о рождении ребенка. Жена актера обратилась к знакомым с просьбой найти няню. "СтарХит" связался с супругой известного артиста, чтобы она прокомментировала слухи о появлении малыша.

"Да, у нас родился ребенок, – подтвердила Ирина "СтарХиту". – Спасибо за поздравления".

Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

Отметим, что Ирина Млодик стала третьей по счету женой Эммануила Виторгана. В первом браке с Тамарой Румянцевой у артиста родилась дочь Ксения. Второй супругой знаменитости была Алла Батлер, ушедшая из жизни в 2000 году. Ее сын – актер Максим Виторган.

Напомним, что супругой сына Максима Виторгана является ведущая Ксения Собчак. Недавно, во время конфликта на президентских дебатах, Ксения облила Владимира Жириновского водой, в ответ на его оскорбления.

Максим Виторган ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены.