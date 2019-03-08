8 Марта: как украинские звезды поздравили всех с праздником

Украинские знаменитости написали много теплых слов

Александр Скичко и Елизавета Юрушева Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день! А в соцсетях у всех, включая звезд украинского шоу-бизнеса – весна, цветы и теплые пожелания. Кроме этого, для нашего спецпроекта в честь 8 Марта знаменитые мужчины из украинского шоу-бизнеса попытались угадать, что означают "женские термины": "кюлоты", "глиттер", "плиссе" и много других.

Также Сегодня.Lifestyle сделал подборку о том, как знаменитости поздравили всех женщин с праздником.

Потап сочинил оригинальный рэп:

Украинский телеведущий, ведущий супер-шоу "Дивовижні люди" на канале Украина Александр Скичко опубликовал милое фото с супругой и сравнил мужчин с кроликами: "Сегодня тот день, когда все мужчины превращаются в кроликов и, с удовольствием, выполняют все женские желания! Но, я хочу вам пожелать, что бы международный женский день был у вас круглый год, а создавали его вам ваши кролики!"

Александр Скичко и Елизавета Юрушева Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Сергей Бабкин написал вдохновляющий пост о женщинах: "Жизнь, Любовь, Душа, Земля, Вода, Суша, Планета, Звезда, Вселенная. Все самое ценное имеет женский род. Женщина – это всегда рождение нового. Женщина – мысль. Женщина – рифма. Женщина – проза, поэма, песня. Нам немного вашей мудрости и внутренней силы- и мир станет идеальным. С Праздником, Волшебные Наши!!!".

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Женщин поздравляют не только мужчины! Алена Шоптенко опубликовала весеннее фото с букетом тюльпанов и написала следующее: "Все мы разные. Для кого-то этот день – повод сказать, для кого-то услышать, для кого-то дарить, для кого-то получать. Для меня этот день это о весне, о том, чтобы проснуться, а в комнате пахло тюльпанами, о милейших мужских хлопотах, об улыбках и хихиканьи, о том, что как же все-таки прекрасно, что я родилась женщиной. С праздником нас, девочки! Я хочу пожелать нам как можно большего количества 8х март в году! С весной!".

Алена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

К ней присоединилась и певица TAYANNA: "Поруч з фантастичними жінками будь-яка пора року звучить весною. Любі дівчата, зі святом нас! Нехай сьогодні ваших очей торк­неться весняна щира посмішка, будьте завжди коханими та щасливими".

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Знаменитый артист Павел Зибров: "Любі Жінки! Я вітаю Вас з чим чудовим весняним святом. Хочу побажати кожній з вас завжди бути саме там,де ви щасливі та кохані!

Без вас – немає нас!.

Конечно же, не могу не поздравить всех женщин с праздником весны Олег Винник:"Зі святом весни і краси! Золоті мої дівчата, бажаю завжди відчувати себе чарівними, коханими і щасливими. Квітніть на радість нам, чоловікам! Люблю вас".

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Девочки мои, с праздником нас! Благоухайте! Желаю блеска в глазах от счастья. Мир будет у ваших ног, если только того пожелаете! Желайте не стесняясь, отказывать себе вредит блеску в глазах", – написала Тина Кароль.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

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