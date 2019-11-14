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84-летний Армен Джигарханян экстренно госпитализирован – СМИ

Известный российский актер в тяжелом состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Фото: instagram.com/celebritylog

Легенда советского кино, популярный российский актер Армен Джигарханян, у которого этим летом были серьезные проблемы со здоровьем, срочно госпитализирован в результате тяжелого недуга.

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О том, что Армен Джигарханян срочно госпитализирован, сообщает Telegram-канал Mash. По информации СМИ, Армен Джигарханян доставлен в столичную больницу в крайне тяжелом состоянии. Более того, сейчас актер лежит в реанимации.

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Известно также, что у Джигарханяна обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии. Известный актер находится под постоянным наблюдением врачей. Насколько велики шансы Армена Джигарханяна на выздоровление – пока не сообщается.

Отметим, в последнее время в СМИ часто появляется информация о госпитализации 84-летнего Джигарханяна. Среди причин – обострение сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, гипертонический криз.

Ранее мы также писали, что известная французская актриса Катрин Денев оказалась в парижской больнице из-за инсульта.

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