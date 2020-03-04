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87-летнего отца Филиппа Киркорова разыскивает полиция Москвы – СМИ

Бедрос Киркоров превысил скорость

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:30

87-летнего отца российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова, который посетил "Оскар-2020" с девушкой, разыскивают за ночные гонки по Москве.

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По информации Telegram-канала Mash, советского и болгарского певца Бедроса Киркорова судебные приставы разыскивают за превышение скорости. Это уже не первый случай нарушений, мужчина имеет уже восемь постановлений за гонки в Московской и Новгородской областях. Отец поп-короля передвигается на Lexus RX270, за что периодически ему приходят штрафы. Если Бедрос их не оплатит, то может лишиться авто и права покидать страну.

Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров
Фото: Instagram

Пока Бедрос Киркоров и его звездный сын не комментируют ситуацию. Отметим, невзирая на свой возраст, отец Филиппа часто посещает светские мероприятия в Москве.

Детали нового романа Филиппа Киркорова узнайте в сюжете:

Ранее мы писали, что наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа. Также до этого известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

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