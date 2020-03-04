87-летнего отца Филиппа Киркорова разыскивает полиция Москвы – СМИ
Бедрос Киркоров превысил скорость
87-летнего отца российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова, который посетил "Оскар-2020" с девушкой, разыскивают за ночные гонки по Москве.
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По информации Telegram-канала Mash, советского и болгарского певца Бедроса Киркорова судебные приставы разыскивают за превышение скорости. Это уже не первый случай нарушений, мужчина имеет уже восемь постановлений за гонки в Московской и Новгородской областях. Отец поп-короля передвигается на Lexus RX270, за что периодически ему приходят штрафы. Если Бедрос их не оплатит, то может лишиться авто и права покидать страну.
Пока Бедрос Киркоров и его звездный сын не комментируют ситуацию. Отметим, невзирая на свой возраст, отец Филиппа часто посещает светские мероприятия в Москве.
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