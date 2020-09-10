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94-летняя Елизавета II срочно возвращается к работе в Букингемском дворце

Сегодня, 17:19

Ее Величество запланировала деловые встречи на октябрь

Королева Великобритании вернется к работе в Букингемском дворце в октябре. Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп сократили свои шотландские летние каникулы в Сандрингеме и готовы вернуться в Лондон, пишет Daily Mail.

Как сообщили представители монаршей четы, Ее Величество и герцог Эдинбургский обычно остаются в Балморале, Абердиншир, до следующего месяца, но теперь неожиданно уезжают раньше.

В Букингемском дворце подтвердили, что королева надеется возобновить деловые встречи в Лондоне в октябре впервые после того, как в марте этого года началась пандемия коронавируса.

Королева Елизавета II и принц Филипп
Королева Елизавета II и принц Филипп
Фото: Getty Images

На следующей неделе они с Филиппом отправятся из Балморала в Норфолк, чтобы "провести время наедине" в поместье Сандрингем, где герцог проводит большую часть времени на Wood Farm.

Затем в октябре королева вернется в Виндзор, откуда отправится в Букингемский дворец с рабочими визитами.

В официальном заявлении говорится: "Королева и герцог Эдинбургский покинут замок Балморал в течение недели, начиная с 14 сентября, чтобы провести время в поместье Сандрингем. Ее Величество намерена вернуться в Виндзорский замок в октябре и возобновить деловые визиты и встречи. Эти планы будут постоянно пересматриваться и, конечно же, будут зависеть от всех соответствующих указаний и рекомендаций".

Напомним, 99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике. Ранее внучки Елизаветы II показали себя без макияжа.

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