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97-летний супруг Елизаветы ІІ попал в серьезное ДТП

Автомобиль принца Филиппа перевернулся на дорогах Англии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:24
Принц Филипп Фото: Getty
Принц Филипп
Фото: Getty

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в серьезную автомобильную аварию.  Как сообщает Daily Mail, принц сам управлял автомобилем, попавшим в ДТП. Известно, что его Land Rover  столкнулся с Kia, в которой были две пассажирки возле поместья Сандрингем. Авто герцога перевернулось на бок, а машина женщин слетела на обочину. Обе пассажирки получили несколько травм и мелких порезов. По сообщениям издания, супруг Елизаветы II "в сознании, но очень шокирован и потрясен" после произошедшего.

Принц Филипп попал в ДТП Фото: скриншот Twitter

Не менее пяти полицейских машин и две "кареты" скорой помощи приехали на место происшествия. Известно, что женщины, пострадавшие в аварии были доставлены в больницу королевы Елизаветы в Кингс-Линн, а затем выписаны. Герцог был осмотрен врачом в его Сандрингемском имении в качестве меры предосторожности.

По рассказу свидетелей, они помогли принцу Филиппу выбраться из машины, он был в сознании, но в состоянии шока.

Напомним, супругу королевы Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу успешно провели операцию на бедре в апреле прошлого года.

Ранее Елизавета ІІ посетила рождественский обед в стильном наряде.

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Елизавета II принц филипп
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