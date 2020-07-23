99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото
Герцог Эдинбургский передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке
Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщили на одной из официальных страниц королевской семьи в Instagram.
Как говорится в сообщении Кларенс-хаус, принц Филипп принял участие в торжественной церемонии в Виндзорском замке.
Оказалось, что герцог Эдинбургский передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке, жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуольской.
"Состоялась церемония передачи роли главнокомандующего полка The Rifles, который был образован в 2007 году в результате слияния четырех полков. В 1953 году Его Королевское Высочество было назначено главнокомандующим Уилтширским полком. Герцогиня также назначена королевским полковником 4-го батальона The Rifles и будет продолжать занимать эту должность", – говорится в сообщении.
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Отметим, что в последнее время принц Филипп в силу своего возраста редко появляется на публике. Свое 99-летие герцог Эдинбургский отпраздновал в июне этого года.
Отметим, что в начале прошлого года супруг Елизаветы II попал в серьезную аварию на автомобиле, за рулем которого находился он сам.
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