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99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Сегодня, 13:18

Герцог Эдинбургский передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп впервые за долгое время вышел в свет. Об этом сообщили на одной из официальных страниц королевской семьи в Instagram.

Как говорится в сообщении Кларенс-хаус, принц Филипп принял участие в торжественной церемонии в Виндзорском замке.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Оказалось, что герцог Эдинбургский передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке, жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуольской.

Камилла, герцогиня Корнуольская
Камилла, герцогиня Корнуольская
Фото: instagram.com/clarencehouse

"Состоялась церемония передачи роли главнокомандующего полка The Rifles, который был образован в 2007 году в результате слияния четырех полков. В 1953 году Его Королевское Высочество было назначено главнокомандующим Уилтширским полком. Герцогиня также назначена королевским полковником 4-го батальона The Rifles и будет продолжать занимать эту должность", – говорится в сообщении.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Каким видом транспорта пользуется королева Елизавета II – смотрите видео:

Отметим, что в последнее время принц Филипп в силу своего возраста редко появляется на публике. Свое 99-летие герцог Эдинбургский отпраздновал в июне этого года.

Отметим, что в начале прошлого года супруг Елизаветы II попал в серьезную аварию на автомобиле, за рулем которого находился он сам.

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