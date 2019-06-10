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"А где Брэдли?": Леди Гага резко прокомментировала роман с актером

Похоже, у певицы лопнуло терпение слышать слухи о романе с Брэдли Купером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

На фоне громкого расставания модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера еще больше появилось сплетней касательно романа между ним и певицей Леди Гагой. Причем звезда неоднократно отвергала подобные слухи и утверждала, что их связывают сугубо творческие отношения. 

Леди Гага впервые прокомментировала расставание с женихом:

Но во время своего концерта в Лас-Вегасе нервы Леди Гаги, видимо, были на пределе. Как сообщает газета The Sun, когда кто-то из поклонников выкрикнул вопрос "А где Брэдли?", певица в ответ неприлично выругалась прямо в микрофон.

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"И еще одно. Будьте добры или идите на ху*", - раздраженно ответила Гага как раз перед тем, как исполнить песню "Shallow" – саундтрек к фильму "Звезда родилась", в котором они с Купером сыграли влюбленную пару.

Смотрите видео, как Леди Гага грубо ответила зрителям на вопрос о ее возможном романе с коллегой по сцене:

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Леди Гага рассталась с женихом из-за его ревности. Однако, ходили слухи, что у нее роман с актером и режиссером Брэдли Купером. Все началось с того момента, когда главные герои фильма "Звезда родилась" на церемонии вручения "Оскар" трогательно вместе исполнили саундтрек к киноленте "Shallow". 

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Источник: The Sun
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