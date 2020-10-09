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А вот и не беременна! Девушка Леонардо Ди Каприо показала плоский живот на прогулке

Сегодня, 12:12

Посмотрите на этот шикарный пресс! Какая беременность?

Недавно все уже начали радоваться за Леонардо Ди Каприо не меньше, чем когда он получил "Оскар" – ходили слухи, что его 23-летняя девушка Камила Морроне ждет ребенка. Но нет, это всего лишь слухи. Посмотрите на свежие фото Камилы, и сами убедитесь.

Папарацци заметили девушку на прогулке. Хотим вам сказать, что округлившийся живот у модели мы на фото не обнаружили! Тут можно только позавидовать стальному прессу Морроне!

Скриншот: соцсети

На днях о беременности Камилы заговорили западные СМИ, после того как в журнале Woman’s Day были опубликованы фото, на которых девушку якобы запечатлели с округлившимся животом.

Теперь же все сомнения развеяны, но может быть и такое, что девушка – на очень раннем сроке. И еще сама не знает о том, что беременна :)

Напомним, что Ди Каприо и Морроне встречаются с 2017 года. Их частенько видят вместе, но пара никогда не публикует совместные фото в соцсетях (шифруются).

Раньше Камила поделилась минусами романа с Ди Каприо (спойлер – слишком много внимания к ней теперь приковано).

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