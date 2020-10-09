А вот и не беременна! Девушка Леонардо Ди Каприо показала плоский живот на прогулке

Посмотрите на этот шикарный пресс! Какая беременность?

Недавно все уже начали радоваться за Леонардо Ди Каприо не меньше, чем когда он получил "Оскар" – ходили слухи, что его 23-летняя девушка Камила Морроне ждет ребенка. Но нет, это всего лишь слухи. Посмотрите на свежие фото Камилы, и сами убедитесь.

Папарацци заметили девушку на прогулке. Хотим вам сказать, что округлившийся живот у модели мы на фото не обнаружили! Тут можно только позавидовать стальному прессу Морроне!

Скриншот: соцсети

На днях о беременности Камилы заговорили западные СМИ, после того как в журнале Woman’s Day были опубликованы фото, на которых девушку якобы запечатлели с округлившимся животом.

Теперь же все сомнения развеяны, но может быть и такое, что девушка – на очень раннем сроке. И еще сама не знает о том, что беременна :)

Напомним, что Ди Каприо и Морроне встречаются с 2017 года. Их частенько видят вместе, но пара никогда не публикует совместные фото в соцсетях (шифруются).

Раньше Камила поделилась минусами романа с Ди Каприо (спойлер – слишком много внимания к ней теперь приковано).

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