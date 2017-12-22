Ада Роговцева снялась в сериале "Обручка з рубіном": Эта роль сама выбрала меня

В основе сюжета многосерийной картины – история двух сестер Ани и Яны

Во вторник, 2 января, на телеканале "Украина" состоится долгожданная премьера 95-серийной картины собственного производства "Обручка з рубіном". Украиноязычный сериал по сценарию Татьяны Гнедаш будет выходить по будням в 18:00.

По сюжету картины, Аня (Дария Барихашвили) и Яна (Мария Пустовая) направлялись из Черкасс в Киев. Аня готовилась выйти замуж за молодого миллионера Дениса Добровольского (Роман Луцкий) и ехала на репетицию свадьбы, а Яна мечтала стать популярной ведущей и спешила на кастинг телешоу. Однако жизни девушек кардинально меняет автомобильная авария.

Для своих зрителей телеканал "Украина" приготовил сюрприз – в "Обручці з рубіном" сыграет настоящая легенда украинского кинематографа, народная артистка Ада Роговцева. Ада Николаевна воплотит роль Катерины – хранительницы семейного очага рода Добровольских.

"Катерина болеет всей душой за свою семью – сына, невестку, внуков, – рассказывает Ада Николаевна о своей героине. – Эта роль сама выбрала меня. Возможность выходить на съемочную площадку, общаться с коллегами-артистами и участвовать в творческом процессе – это очень ценно".

В сериале также снялись актеры Алексей Нагрудный, Александр Гетманский, Дмитрий Оскин, Леся Островская, Оксана Архангельская, Виталий Иванченко, Алена Узлюк и многие другие.

Специально для съемок "Обручки з рубіном" в павильонах компании Front Cinema в Киеве воссоздали основные локации фильма: квартиры главных героев, рабочие кабинеты на силикатном заводе, где работают Аня и ее жених Денис, вареничную, которая принадлежит маме сестер, больницу с множеством палат и операционных, а также целый телеканал "Мрія ТБ".

Напомним, в основе сюжета многосерийной картины – история двух сестер Ани и Яны, привычную жизнь которых в одно мгновение трагически перечеркивает автомобильная авария. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, после автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений их лица разорвало стеклом – ни врачи, ни родственники так и не отличили, кто из сестер Яна, а кто – Аня. Решающую роль сыграло кольцо с рубином Ани, которое по роковому стечению обстоятельств в момент ДТП было на безымянном пальце Яны. Сестер перепутали. Девушкам придется пройти долгий путь, чтобы вернуть самих себя и свою жизнь.

Как сообщалось ранее, саундтрек к сериалу записала украинская певица ILLARIA. Композиция под названием "Світ належить мені" была создана специально для премьеры фильма "Обручка з рубіном".

Производством сериала занималась компания Front Cinema, которая входит в состав "Медиа Группы Украина". Исполнительные продюсеры – Саша Ткаченко и Денис Пономаренко. Креативный продюсер – Мила Погребиская.

Смотрите премьеру украиноязычного сериала "Обручка з рубіном" по будням в 18:00 на канале "Украина".

Напомним, ведущие канала "Украина" споют в канун Нового Года.