Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Адель и Дженнифер Лоуренс устроили веселые танцы в гей-баре

Веселье знаменитых артисток запечатлели на камеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Адель и Дженнифер Лоуренс
Адель и Дженнифер Лоуренс
Фото: Getty Images

Знаменитая певица Адель и голливудская актриса Дженнифер Лоуренс на днях отлично повеселились. Девушки были замечены в одном из гей-баров Нью-Йорка. Гости паба запечатлели знаменитостей на камеру. Отметим, что Адель и Дженнифер радостно пели и танцевали, а вокруг них собралась целая толпа желающих поближе познакомиться с мировыми звездами.

Гости бара пришли в восторг от веселья, которое устроили певица и актриса. Как сообщает издание Daily News, девушки делали селфи и обнимались с посетителями. Отмечается, что Адель и Дженнифер так веселились, что в один момент упали на пол, на что драк-квин Брита Филтер крикнула актрисе: "Эй, Дженнифер, это не "Голодные игры!". напомним, Лоуренс исполнила главную роль в серии популярных фильмов "Голодные игры".

Ранее мы сообщали, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

Что касается Адель, то певица недавно шокировала миллионы своих фанатов - певица уходит из музыкального бизнеса и прекращает свою карьеры вокалистки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пышные, полупрозрачные и невероятно дорогие: наряды звезд, вошедшие в историю "Оскара" Названы самые переоцененные актеры года Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном
адель дженнифер лоуренс
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Популярные статьи

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаТехно

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

Новости партнеров

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Чем сегодня занимаются внуки и правнуки Аркадия Райкина
Чем сегодня занимаются внуки и правнуки Аркадия Райкина
Тіна Кароль з'явилася у відвертому міні (фото, відео)
Тіна Кароль з'явилася у відвертому міні (фото, відео)
"Зрадниця": Ані Лорак розлютила фанів новим постом в Instagram
Відомий російський співак зробив відверте зізнання про Лорак
Відомий російський співак зробив відверте зізнання про Лорак
Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»
Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»