Адель и Дженнифер Лоуренс устроили веселые танцы в гей-баре

Веселье знаменитых артисток запечатлели на камеру

Адель и Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Знаменитая певица Адель и голливудская актриса Дженнифер Лоуренс на днях отлично повеселились. Девушки были замечены в одном из гей-баров Нью-Йорка. Гости паба запечатлели знаменитостей на камеру. Отметим, что Адель и Дженнифер радостно пели и танцевали, а вокруг них собралась целая толпа желающих поближе познакомиться с мировыми звездами.

Гости бара пришли в восторг от веселья, которое устроили певица и актриса. Как сообщает издание Daily News, девушки делали селфи и обнимались с посетителями. Отмечается, что Адель и Дженнифер так веселились, что в один момент упали на пол, на что драк-квин Брита Филтер крикнула актрисе: "Эй, Дженнифер, это не "Голодные игры!". напомним, Лоуренс исполнила главную роль в серии популярных фильмов "Голодные игры".

Ранее мы сообщали, что 28-летняя Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

Что касается Адель, то певица недавно шокировала миллионы своих фанатов - певица уходит из музыкального бизнеса и прекращает свою карьеры вокалистки.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram