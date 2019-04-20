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Адель разводится с Саймоном Коннекки – названа причина

Певица Адель начала встречаться с будущим мужем в 2011 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Адель разводится с Саймоном Коннекки
Адель разводится с Саймоном Коннекки
Фото: instagram.com/adele

Известная британская певица Адель, которая еще в январе 2019 года заявила об уходе с большой сцены, разводится со своим мужем Саймоном Коннекки. О том, что пара больше не вместе, сообщили представители артистки, пишет Associated Press.

Стоит отметить, что у Адель и Саймона есть общий ребенок, которого звезда родила в 2012 году. Сына супруги назвали именем Анжело. "Адель и ее партнер расстались. Они стремятся с любовью воспитывать сына. Как всегда, просят о конфиденциальности. Больше не будет комментариев", — говорится в заявлении.

При этом источники не уточнили, с кем будет проживать 7-летний сын певицы. Но, согласно сообщению, принимать участие в воспитании мальчика будут оба родителя. 

Напомним, что отношения обладательницы "Грэмми" с известным бизнесменом начались в 2011 году. Адель не афишировала свой роман и скрывала возлюбленного от посторонних глаз в течение нескольких лет. Однако в 2017 году певица публично призналась, что они с Саймоном сыграли свадьбу. 

Ранее мы писали, что певица Адель и актриса Дженнифер Лоуренс устроили веселые танцы в гей-баре. Гости нью-йоркского паба сняли на камеру, как знаменитости обнимались и фотографировались со всеми желающими.

Смотрите в нашем видео, почему певица Адель бросает сцену:

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