Адель объявила о возвращении на телевидение

Певица проведет выпуск шоу Saturday Night Live в качестве ведущей

Певица Адель, которой приписывают роман с известным рэпером, впервые за долгое время появится на телевидении. Звезда проведет выпуск популярного шоу Saturday Night Live на канале NBC 24 октября.

Об этом Адель сообщила на своей странице в Instagram, и похоже, она очень рада выступить в качестве ведущей.

"Черт возьми, я так взволнована этим... Мое первое выступление в роли ведущей! Я всегда хотела сделать это, но не было подходящего момента", – написала исполнительница в соцсети.

Скриншот: instagram.com/adele

К слову 12 лет назад Адель впервые выступила шоу Saturday Night Live в качестве музыкального гостя. Тогда она представила песню Chasing Pavements, которая вскоре поднялась в чарте Billboard с 46 на 11 место. А выпуск шоу стал одним из самых рейтинговых.

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