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Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

Сегодня, 10:10

Исполнительница скинула около 50 килограмм

Британская певица Адель продолжает удивлять поклонников результатами своего колоссального похудения. После болезненного развода артистка не на шутку взялась за свое здоровье и сбросила 45 килограммов. Теперь в Instagram Адель разместила фото, на котором она запечатлена в своем старом платье. В этом наряде она еще в прежней форме выступала на фестивале Glastonbury.

Напомним, что ранее личный тренер Адель раскрыл секрет впечатляющего похудения певицы.

Так, накануне Адель пересматривала свое выступление на фестивале Glastonbury в 2016 году. В этом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

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Кадрами, сделанными во время просмотра концерта, исполнительница поделилась в социальной сети, чем очень порадовала своих фолловеров, которые оставили на публикации почти 4 миллиона лайков.

"После 5-ти сидров", – подписала свой пост знаменитость.

INSTAGRAM

На одном из фото Адель в домашней одежде сидит около телевизора, а на втором – танцует в том самом черном платье, в котором выступила на фесте. На похудевшей певице наряд смотрится совсем иначе.

Почему Адель может потерять часть своих денег, узнайте в сюжете:

Как Адель отметила свой день рождения после значительного похудения, смотрите здесь.

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