Адель возглавила рейтинг самых богатых британских звезд моложе 30 лет

Певица заработала 187,5 миллионов долларов

Адель. Фото: YouTube

Британская певица Адель, которая весной отпраздновала свое 30-летие, несколько лет подряд занимает верхние позиции в рейтингах самых богатых звезд. Этот год не стал исключением. Журнал Heat Magazine назвал Адель самой богатой звездой Великобритании. Среди звезд в возрасте до 30 лет она заняла первую строчку с состоянием в 187,5 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занял британский исполнитель Эд Ширан, доход которого составляет 119 миллионов долларов. А вот тройку лидеров замыкает известный британский актер Дэниел Рэдклифф. Его состояние превышает 111 миллионов долларов.

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В первую десятку самых богатых британских знаменитостей также вошли: певец Гарри Стайлс, актриса Эмма Уотсон, исполнитель Лиам Пейн, певец Найл Хоран, артист Луи Томлинсон, певец Зейн Малик и группа Little Mix.

Напомним, не выпустив ни единой песни за год, Адель за этот самый год заработала почти 9 миллионов фунтов стерлингов (или около 12 миллионов долларов) – это сумма уже после вычета налогов. Таким образом, Адель зарабатывала примерно по 24 тысячи фунтов в день, на первый взгляд вообще ничего не делая.