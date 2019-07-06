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СМИ: Адель завела новый роман после развода с Саймоном Конекки

Певицу застали во время прогулки с неизвестным мужчиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Адель завела новый роман
Адель завела новый роман
Фото: Getty Images

Известная британская певица Адель, которая недавно развелась со своим мужем Саймоном Конекки, была замечена на прогулке с неизвестным мужчиной. СМИ сразу же распустили слухи о том, что 31-летняя звезда встречается с новым бойфрендом, однако, спутником Адель оказался ее близкий друг Пол Дрейтон, сообщает издание The Sun.

О служебных романах звезды смотрите в коротком видео:

Так, певицу Адель папарацци засняли в лондонском Гайд-парке во время музыкального фестиваля. Британка шла под руку с мужчиной, улыбаясь в объективы камер. На Адель были надеты черное худи, футболка, кроссовки и леггинсы. Глаза артистка прятала за широкими очками.

Адель заподозрили в новом романе
Адель заподозрили в новом романе
Фото: Getty Images

Поклонники певицы решили, что она нашла себе нового парня, однако позже выяснилось, что мужчиной, который посетил фестиваль вместе с Адель, был ее друг Пол Дрейтон, который женат на ее близком друге комике Алане Карре.

По информации The Sun, Адель помогала организовывать свадьбу Пола и Аллана, которая состоялась в 2018 году в Лос-Анджелесе.

К слову, сам Аллан заметив, что в сети его мужа ошибочно приняли за нового бойфренда Адель, написал в твиттере: "Новый мужчина Адель в хорошей форме" и добавил фото.

Напомним, что Адель и Саймон Конекки развелись в апреле этого года. Пара была вместе с 2011 года. У Адель и Саймона есть общий ребенок – сын Анжело.

Ранее мы писали о том, что Адель после развода купила дом за 10 миллионов долларов.

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