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Адвокат Ефремова заявил, что у актера расстройство личности

Сегодня, 18:10

Эльман Пашаев утверждает, что артист также страдает синдромом зависимости от спиртного

Адвокат актера Михаила Ефремова, признавшего свою вину в ДТП в центре Москвы, сообщил, что артист страдает органическим расстройством личности. Эльман Пашаев утверждает, что 56-летнему Ефремову провели экспертизу и диагностировали также синдром зависимости от спиртного.

Об этом защитник актера заявил сегодня, 21 августа, на очередном заседании суда по делу о смертельной аварии с участием Ефремова, передает Telegram-канал Mash.

"После допроса жены Софии, где она более подробно объяснила, что после 300 граммов он ничего не помнит, Ефремову провели экспертизу. У него обнаружено органическое расстройство личности и синдром зависимости от алкоголя", – рассказал в суде Пашаев.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: YouTube

Ранее, на одном из предыдущих слушаний Ефремову стало плохо. Его увезли из зала суда в реанимацию, а вскоре поставили диагноз инсульт.

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Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.

Смотрите обращение Михаила Ефремова к семье погибшего в аварии Сергея Захарова:

Ранее сообщалось, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым заявила к актеру иск на 1 рубль.

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