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Адвокат Михаила Ефремова объяснил заявление о невиновности актера в ДТП

Сегодня, 12:22

Представитель знаменитости Эльман Пашаев обнародовал новое заявление

На днях адвокат Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Москве, заявил, что актер не признает своей вины в случившемся. Напомним, что в результате аварии погиб водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль звезды.

Так, Пашаев прокомментировал, что Ефремов "преступление не совершал", а стремление своего подзащитного помочь семье погибшего назвал "готовностью добровольной помощи пострадавшим".

"Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины. Но вины в его совершении не признает и никогда раньше не признавал", – отметил адвокат.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: instagram.com/artist.efremov

Вскоре Пашаев обнародовал новое заявление, где уточнил, что его слова о непризнании вины Ефремова неправильно поняты. По словам защитника знаменитости, о признании вины во время допроса речи не шло.

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла авария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", – передает слова адвоката ТАСС.

Напомним, что вечером 8 июня в центре Москвы, проезжая по Садовому кольцу, актер Михаил Ефремов столкнулся с машиной службы доставки продуктов, водитель которой, 57-летний Сергей Захаров, позднее скончался в больнице.

Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Ранее он заявил, что готов усыновить детей погибшего в ДТП водителя.

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Источник: ТАСС
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