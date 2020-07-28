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Адвокат Михаила Ефремова рассказал, в каком состоянии находится актер перед судебным заседанием

Сегодня, 13:49

Сейчас к актеру часто приезжают младшие дети и рядом находится его супруга Софья

До начала слушаний по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова осталось совсем недолго. Первое заседание должно было состояться завтра, 29 июля, однако было перенесено по просьбе адвоката актера. В каком состоянии находится Ефремов, рассказал его адвокат Эльман Пашаев в комментарии "СтарХиту".

По словам Пашаева, Михаил по-прежнему тяжело переживает ситуацию и готов к любому вердикту суда.

"Видно, что он устал от всего и хочет, чтобы процесс поскорее закончился. Какой бы приговор ни был. Как себя вести на заседании, что говорить, естественно, Михаил знает — я ему все объяснил. Это моя профессиональная обязанность. Но у него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители. Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", – говорит Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Как сообщает издание, за все время пребывания под домашним арестом Ефремов ни разу не нарушил правила — общался только со своими юристами и родственниками, не использовал средства связи. Все контролировалось специальным электронным браслетом. Сейчас с актером постоянно находится его супруга Софья, также к Ефремову приезжают младшие дети.

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Напомним, сожительница Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Ефремова, подала в суд на следствие. Мы также сообщали, что Михаил Ефремов пытался откупиться, предлагая деньги сотрудникам ГИБДД.

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