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Адвокат Михаила Ефремова рассказал, в каком состоянии сейчас находится актер

Сегодня, 15:01

Артист проведет 2 месяца под домашним арестом

8 июня российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником смертельного ДТП в Москве. В результате происшествия скончался водитель фургона – 57-летний курьер Сергей Захаров. Спустя несколько дней Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед родными Захарова.

По словам актера, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: instagram.com/efremovmfan

На данный момент адвокат актера заявляет, что Михаил находится в тяжелом состоянии. При этом Ефремов не обращается за помощью к врачам, поскольку "сам этого не хочет.

"Он очень плохо себя чувствует — и душевно, и физически", — заявил адвокат Эльман Пашаев "Пятому каналу".

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что в ночь аварии в крови актера было обнаружено 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения. Михаилу Ефремову за смертельное ДТП грозит до 12 лет тюрьмы. Артисту суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

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