Агата Муценице и Павел Прилучный официально развелись: адвокат актеров не сдерживала эмоций на суде

Адвокат экс-супругов была рада, что детали развода останутся неизвестны прессе

В понедельник, 15 июня, известная актриса Агата Муценице официально перестала быть женой актера Павла Прилучного. Экс-супруги прожили вместе целых девять лет, а расписались в 2011 году втайне от публики. Заседание суда по делу их развода прошло точно также без журналистов и представителей СМИ. Ко всеобщему сожалению, Агата и Павел вообще не появились в суде, а вместо них на заседание пришла их адвокат.

Таким образом официальный развод звезд "Закрытой школы" прошел в закрытом режиме, и прессе не удалось первыми узнать детали столь важного события.

Но стало известно, что адвокат знаменитостей не сдерживала эмоций и радостно воскликнула "Йес", когда судья попросил журналистов покинуть помещение. Об этом информирует Telegram-канал "Не Малахов". Вероятно, адвокат была рада, что тайные подробности развода останутся известны лишь самим актерам.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: instagram.com/agataagata

Известно, что бракоразводный процесс Агаты Муценице и Павла Прилучного проходил мирно. Однако причина, по которой Агата подала на развод – вызвала настоящий резонанс в СМИ. Агата Муценице обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. В результате развода актриса получила квартиру и Mercedes GL.

Ранее мы рассказали, каких еще знаменитостей накрыло цунами разводов.

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