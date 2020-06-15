Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Агата Муценице и Павел Прилучный официально развелись: адвокат актеров не сдерживала эмоций на суде

Сегодня, 16:42

Адвокат экс-супругов была рада, что детали развода останутся неизвестны прессе

В понедельник, 15 июня, известная актриса Агата Муценице официально перестала быть женой актера Павла Прилучного. Экс-супруги прожили вместе целых девять лет, а расписались в 2011 году втайне от публики. Заседание суда по делу их развода прошло точно также без журналистов и представителей СМИ. Ко всеобщему сожалению, Агата и Павел вообще не появились в суде, а вместо них на заседание пришла их адвокат.

Таким образом официальный развод звезд "Закрытой школы" прошел в закрытом режиме, и прессе не удалось первыми узнать детали столь важного события.

Но стало известно, что адвокат знаменитостей не сдерживала эмоций и радостно воскликнула "Йес", когда судья попросил журналистов покинуть помещение. Об этом информирует Telegram-канал "Не Малахов". Вероятно, адвокат была рада, что тайные подробности развода останутся известны лишь самим актерам.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Фото: instagram.com/agataagata

Известно, что бракоразводный процесс Агаты Муценице и Павла Прилучного проходил мирно. Однако причина, по которой Агата подала на развод – вызвала настоящий резонанс в СМИ. Агата Муценице обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем. В результате развода актриса получила квартиру и Mercedes GL.

Ранее мы рассказали, каких еще знаменитостей накрыло цунами разводов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
развод актеры
Реклама

Новости партнеров

Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов»
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов»
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе

Популярные статьи

Сегодня, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Сегодня, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Сегодня, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

Вчера, 15:27Fun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:14Шоу-бизнес

Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

Вчера, 10:15Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 09:49Wellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

Вчера, 09:11Wellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

13 июняTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

13 июняШоу-бизнес

"Если бы я тогда узнала, никакой бы свадьбы не было": муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов

13 июняFood

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

13 июняFood

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

13 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцы смогут улучшить финансовое положение, а Близнецов ждет роман

12 июняШоу-бизнес

Долго не скучал: экс-супруг Ани Лорак отметил день рождения с новой девушкой

Новости партнеров

Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Як виглядає підросла дочка Володимира Кличко і Хайден Панеттьєрі
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов»
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов»
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку
Колишній чоловік Лорак Мурат показав свою найулюбленішу дівчинку

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять