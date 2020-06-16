Дом под Москвой и квартира: как Павел Прилучный разделил имущество с экс-супругой

Звезде сериала "Мажор" остался огромный дом под Москвой

Сегодня, 15 июня 2020 года, российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись. После 8 лет брака и рождения двоих детей актриса не скрывает, что еще испытывает чувства к звезде сериала "Мажор". Решение о разводе артисты приняли обоюдно.

В интервью с Ксенией Собчак Агата заявила, что они мирно решили вопросы о разделе имущества и воспитании детей. Из-за нестабильного рабочего графика дети привыкли к тому, что родители часто гастролируют и живут отдельно. Также 31-летняя Муцениеце призналась, что часть имущества получил Павел, так как больше зарабатывает. Агата вместе с детьми переехала в московскую квартиру.

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: instagram.com/agataagata

"Дом остается Паше, а мне квартира. Я не тот человек, который будет делить имущество. Ему остается больше, но он и больше зарабатывает. Я заработаю. Жизнь не про это, не про дома, не про стены, не про коробки. Жизнь про другое – про счастье, про любовь. Она была – прекрасно, она ушла – грустно. Но делить коробку я не буду, если бы он сказал "Я забираю квартиру", я бы сказала "Ну и ладно"", – рассказала Агата.

Также узнайте в видео, кто еще из знаменитостей недавно развелся:

Также экс-супруга Павла Прилучного впервые прокомментировала скандальное заявление Регины Тодоренко об избиении мужем.

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