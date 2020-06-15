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Агата Муцениеце впервые прокомментировала скандальное заявление Регины Тодоренко об избиении мужа

Сегодня, 19:29

Телеведущая позвонила экс-супруге Павла Прилучного с извинениями

Сегодня, 15 июня 2020 года, российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись. После 8 лет брака и рождения двоих детей актриса не скрывает, что еще испытывает чувства к звезде сериала "Мажор", но они приняли обоюдное решение разойтись.

Муцениеце не отрицает, что с Павлом стало тяжело и она в какой-то мере чувствует себя жертвой, но ничего плохого о муже сказать не может и благодарна ему на счастливый семейный период. И это невзирая на то, что несколько месяцев назад 31-летняя актриса записала в Instagram видео со слезами на глазах и заявила, что Прилучный в состоянии алкогольного опьянения поднял на нее руку. После этого случая Агата собрала вещи и с детьми уехала в свою квартиру в Москве.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Фото: instagram.com/agataagata

Позже этот случай в своем скандальном высказывании о домашнем насилии прокомментировала телеведущая Регина Тодоренко. Отметим, что Регина во время онлайн-интервью на YouTube-канале PeopleTalk.TV затронула тему звездных разводов, в том числе и Агату с Павлом. В разговоре с журналистом артистка вдруг заявила, что женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом: "А что они сделали, чтобы муж их не бил?" После этого на звезду обрушился шквал осуждений.

Все подробности о скандале вокруг Регины Тодоренко смотрите в сюжете:

Агата долгое время не комментировала высказывание коллеги и только во время интервью с Ксенией Собчак затронула эту тему. Муцениеце призналась, что не держит зла на Тодоренко и уверена – она сказала это, не подумав о последствиях. Позже сама Регина звонила актрисе и просила прощения.

"Я к Регина отношусь очень тепло. Не буду я ей судьей. Если она так сказала, значит, она так сказала. Я ей не звонила и не стала комментировать, пока это все не переросло в ад... Да, она мне позвонила. Мне так захотелось ее обнять. Что бы ни было, это того не стоит. Мне кажется, это слишком жестко (по отношению к Регине. – Ред.). Регина этого не хотела. У нее душа, как мне кажется, летящая. И ее понесло. Мне захотелось ее поддержать, и я сказала, что лично зла на нее не держу", – заявила Агата.

Певица и телеведущая Регина Тодоренко
Певица и телеведущая Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Собчак поинтересовалась у своей гостьи – не почувствовала ли она злорадства, когда на Регину обрушился шкал осуждений, ведь она осудила их семью и в ответ столкнулась с хейтом в свой адрес. На этот вопрос Агата спокойно ответила, что ситуация с Тодоренко послужила уроком не только для нее самой, но и для общественности в целом.

"Это урок не только ей, но и нам всем. Следить за своими словами и понимать, что толпа – это самое страшное, что может случиться с человеком. Толпа может нести тебя на руках, и толпа может бросать в тебя камни... Она обидела каждого", – подытожила актриса.

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Также экс-супруга Прилучного прокомментировала факт насилия с его стороны. По словам Агаты, она не оправдывает мужа, но выливать на него грязь не собирается, поскольку еще любит его.

"Поднимать руку можно по-разному, но это видео не существовало бы, если бы не было никакой причины его снимать. В России очень странное понятие о домашнем насилии... Я не придумывала оправдания, но я очень люблю этого человека, и я вижу, что человек запутался, какая-то ошибка. Наше расставание сейчас даст ему момент осознания себя. И мне кажется, это хорошо", – поделилась с Собчак российская актриса и телеведущая.

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