Александр Бегма про съемки в сериале "Шуша": "Была профессиональная команда, так что работать было удобно"

Актер рассказал про девушку и свое музыкальное образование

На телеканале "Украина" стартовала премьера 16-серийной детективной мелодрамы "Шуша" производства компании Star Media и канала. Сериал расскажет о работе отдела полиции, который занимается расследованием тяжелых преступлений. Актер Александр Бегма сыграл в картине следователя Живаго. О сложных сценах, отличиях актерской и музыкальной профессии и любимой девушке он рассказал нам в интервью.

Актер Александр Бегма Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Александр, пришлось ли вам чему-то научиться для съемок сериала "Шуша"?

Была одна сцена, в которой нам нужно было резко догонять преступника. Вначале думали, что это будет по-киношному немножко не правдиво, а попался такой крутой человек, который как дал деру, так мы за ним в полную ногу с Даней Мирешкиным и побежали (улыбается).

Пистолет держать умели?

Пистолет держать я уже умел. Я стрелял в тире, у меня есть хороший знакомый, который помог мне этому научиться.

Какие сцены вам дались сложнее всего в этом проекте?

Была профессиональная команда, так что работать было удобно. Эмоционально затратные сцены были у тройки главных героев, а мы, оперативники, больше как функции для раскрытия дел. У наших персонажей по сценарию нет личных линий. Одна эмоциональная сцена – день рождения оперативника Боброва. Но в позитивном смысле, поэтому особо затрачивать какие-то ресурсы не пришлось.

Актер Александр Бегма Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы играете в двух самых известных театрах Киева – Франко и на Левом берегу. Как в них туда попали?

Через моего мастера Богомазова Дмитрия Михайловича. Когда я еще учился в институте, он работал в театре на Левом берегу и взял меня туда в свои спектакли на музыкальные роли. Там я работал с дипломом из консерватории на должности "солист-инструменталист". Даже не как актер. Но это не отражалось на ставке. А потом Богомазов перешел в театр Франко и забрал с собой несколько человек со своего курса. Конечно, мы проходили прослушивание, так попали в этот театр. Это было уже после окончания театрального.

Нет такого, что если уходишь в другой театр – то уходи совсем?

Это тоже индивидуально. Есть актеры, которые уходят в другой театр и портят отношения. Появляются сложности, так как этого артиста нужно заменить на другого человека, это все занимает время. Я со всеми в хороших отношениях и доигрываю все свои спектакли.

Везде успеваете? Во скольких спектаклях вы задействованы?

Еще у меня есть 2 спектакля в театре "Сузіря". Во всех постановках я играю на сцене – в каких-то больше как музыкант, в каких-то как актер. В общей сложности я задействован в 12 спектаклях. Стараюсь успевать.

Актер Александр Бегма Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В театре легко отпускают артистов на съемки?

Договариваешься индивидуально. Смотря какие съемки, насколько плотно ты задействован в театре. Бывает, что ты сейчас репетируешь спектакль и на съемки выйти никак не можешь. Но когда играешь в тех же спектаклях, они ведь идут вечером. Утром поехал на съемку, вечером играешь в театре.

Вы из творческой семьи. И по первому образованию вы – музыкант. С детства знали, что будете заниматься музыкой?

Я пришел прослушиваться в специальную музыкальную школу имени Лысенко еще в 6 лет. Сказали – мальчик способный, давайте учиться. Я сразу связал свою жизнь с музыкой, а потом немножечко развязал и после консерватории поступил на актерский факультет. Хотя у меня были мысли поступить в театральный и сразу после школы. Но, во-первых, тогда я бы не попал к Богомазову, во-вторых – не жалею и не считаю, что потратил 5 лет к консерватории впустую, потому что она мне очень много дала в профессиональном плане. Как хороший пианист я сформировался в консерватории.

Вы играете на пианино и еще на каких инструментах?

У нас дома был аккордеон, и мама однажды мне показала, как играть. Там правая рука совпадает с пианино, так что это легче, а с левой нужно просто понять систему. Мама немного объяснила, и я уже практиковался сам. Это умение мне очень пригодилось в театре, так как аккордеон – более мобильный инструмент, чем рояль или пианино.

В театре часто играете музыкантов?

Да, меня используют для таких ролей. "Так, кто у нас из актеров играет на аккордеоне?" – "Саша". – "Ну вот, все".

Актерство вас сейчас привлекает больше, чем музыка? Какое дело более прибыльное?

Скорее актерское. Но в каждой отрасли ты должен быть в числе первых. Тогда это имеет смысл. А если ты будешь в большинстве, например, в музыке пойдешь преподавать в музыкальную школу, то особых перспектив у тебя нет. Да, ты можешь получать удовольствие от того, что обучаешь детей, но с материальной точки зрения это достаточно слабенько.

Финансовый фактор был одним из ключевых, почему вы решили сменить профессию?

Когда я принимал это решение, еще не знал, сколько получают актеры на съемках. Мне просто этого хотелось. Только из этих соображений я поменял профессию. Все равно я остаюсь музыкантом, хотя не занимаюсь столько, сколько нужно. Потому что музыканту часа 3-4 в день нужно практиковаться на инструменте. С тех пор как я поступил в театральный, практически не занимаюсь. Это, конечно, негативно сказывается на моей музыкальной форме как пианиста, но я все равно в большинстве своих спектаклей выступаю как музыкант. Поэтому музыкальные способности остаются.

Помимо этого, я был дважды номинирован на "Золотую пектораль" как музыкальный оформитель, и два раза выигрывал премии. В этом году я получил награду за спектакль "Верба" в театре Франко и в 2017-м за "Двенадцатую ночь".

Актер Александр Бегма с девушкой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ваша девушка – кастинг-директор. Помогает вам в актерской профессии?

Безусловно, она помогает мне находить проекты. Но не скажу, что помогает мне в них автоматически утверждаться. Конечно, я знаю больше, чем тот, у кого нет девушки кастинг-директора. Но плюс только в этом – могу отправить информацию о себе в большее количество проектов. Но все равно я прохожу пробы, как и все, понравился-не понравился, подходишь-не подходишь, утвердили-не утвердили.

А как вы с ней познакомились?

Читал ее публикации в Фейсбук, она публиковала смешные интересные стишки. Мне это всегда нравилось, и я хотел познакомиться с этим человеком. Пригласил ее в кино, мы стали тесно общаться и в скором времени встречаться.

Какое кино вам самому нравится? Какой жанр близок?

Я люблю хорошее кино, независимо от жанра. Это может быть фильм на грани жанров – например, "Паразиты". Не скажу, что я остался в восторге, но это пример, где есть кусок ужаса, хоррора, комедии, драмы, детектива. Люблю советские фильмы. Мой любимый актер – Олег Янковский, а фильм – "Тот самый Мюнхгаузен". Также нравятся голливудские ленты, например, "Зеленая миля", "Форрест Гамп".

А из последних украинских кинопроектов что понравилось?

Очень понравились "Мої думки тихі". Прекрасный фильм молодого режиссера. Круто, что у нас есть такие молодые дарования. У меня самого было два полных метра – маленький эпизод в первой части "Скаженого весілля" и сейчас жду выхода в прокат фильма Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова "Номери". Там все герои названы по номерам – у них нет имен, мой герой – Девятый. Картина была представлен на Берлинском кинофестивале, мне выпала честь поехать туда на премьеру, я ее уже видела. Нас там очень классно принимали.

Ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" покажет премьеру сериала о работе оперативников.

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