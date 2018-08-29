Актер Бен Аффлек может потерять главную роль в известной кинофраншизе

Из-за алкоголизма актера могут лишить роли Бэтмена

Бен Аффлек. Фото: AFP

Голливудский актер Бен Аффлек, который попал в реабилитационный центр, может лишиться роли Бэтмена в кинофраншизе о мрачном супергерое, пишет The Wrap.

Источники издания сообщают, что причина в том, что актер на прошлой неделе посетил клинику для алкоголиков. Курс реабилитации стал третьим в жизни Аффлека и вторым за последний год.

Продюсеры могут отказаться от работы с актером, опасаясь, что знающие о его трудностях страховщики завысят цену.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента расставания Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер прошло уже больше двух лет. Актер закрутил новый роман. Аффлек и Гарнер вместе продолжили воспитывать своих троих детей. Однако, как сообщают инсайдеры, Бен и Дженнифер решили дать своим отношениям второй шанс.

Еще раньше Бен Аффлек и его бывшая жена были замечены вместе. Бывшие супруги провели пасхальные выходные со своими детьми на Гавайях.