Актер "Дизель Шоу" стал папой во второй раз

Супруга Екатерина родила артисту сына

Егор Крутоголов Фото: instagram.com/dizelmano

Украинский телеведущий, актер и художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов, который попал в страшное ДТП, стал отцом во второй раз. 39-летний артист сообщил о рождении сына в воскресенье, 8 сентября.

О том, как "Дизель Шоу" вернулись на сцену после трагедии, смотрите в сюжете:

Радостная новость о пополнении в семье Егора Крутоголова и его супруги Екатерины была опубликована на официальной странице "Дизел Студио" в Instagram.

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"В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал "семье Дизель": "Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!", – говорится в сообщении.

Звездный отец пока не делится подробностями, однако уже известно, что вес новорожденного "дизеленыша" составляет 3910 г, а рост – 57 см.

Отметим, что Егор и Екатерина Крутоголовы, с которой они поженились в 2006 году, воспитывают сына Льва.

Накануне Дима Монатик рассказал о том, как совмещает работу и отцовство.

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