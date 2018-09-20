Актер Эштон Катчер попал в ДТП

Актер сбил на своей машине парня на скутере

Эштон Катчер. Фото: Getty

Голливудский актер Эштон Катчер, который рассказал подробно о первом поцелуе с Милой Кунис, попал в ДТП. На своем автомобиле Tesla в Лос-Анджелесе актер сбил 19-летнего Лео Маренги, который ехал на скутере. Об аварии в соцсети рассказал сам пострадавший.

По словам Лео, он работает няней и как раз ехал за детьми в школу. Как вдруг на него наехал Катчер. Актер сразу вышел из машины и бросился к парню.

"Я оказался на земле, а когда поднялся, он выходил из машины. Он был очень милый, проявлял обеспокоенность. Спросил, все ли со мной в порядке, и я сказал: "Да, я в порядке. Можно с вами сфотографироваться?" – рассказал подробности ДТП парень.

Эштон Катчер и пострадавший Фото: соцсети

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Лео добавил, что судиться против Кутчера не собирается и не имеет никаких претензий к актеру. Мол, ДТП – его вина, поскольку Маренги было трудно заметить на дороге.

Похоже, Лео был настолько ошеломлен тем, кто его сбил, что забыл о своих травмах.

"Я сразу позвонил сестре и маме. К счастью, я с ним сфотографировался, иначе они бы мне не поверили!" – признался парень.

Напомним, 57-летний голливудский актер Джордж Клуни также попал в серьезное ДТП в Италии. Происшествие случилось 10 июля, недалеко от города Ольбия, на севере острова Сардиния (Италия), где Клуни снимается в сериале.