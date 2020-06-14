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Интервью

Актер Евгений Янович: "Как и любой нормальный человек, ем я под YouTube"

Сегодня, 10:20

14 июня отмечается Международный день блогера

Сегодня, 14 июня, отмечается День блогера. Актер шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгений Янович давно "на ты" с соцсетями, но сам блогером он себя не считает. Актер рассказал о развитии своих проектов на Youtube, любимых блогерах и профессиональном росте.

Ранее Женя Янович рассказал, как заставить себя заниматься спортом и где искать мотивацию.

Актер Женя Янович
Актер Женя Янович
Фото: пресс-служба

Женя, на данный момент ты актер, ведущий, телеведущий и блогер. Что из этого перечня ты бы поставил на первое место?

Скажем так, больше всего я посвятил себя актерству, поэтому, если что-то и оставлять одно, то именно это. Слово блогер вообще не воспринимаю. Я публичный человек, параллельно развивающий свои соцсети, не больше. Это не моя основная деятельность. Ведущий – это заработок, телеведущий – пока только в одном тревел-шоу. Поэтому – актер.

Признайся, кем труднее быть – блогером или телеведущим?

Учитывая, что ни тем, ни другим, так чтобы полностью, я себя не считаю, то и ответ будет не полный. Мне кажется, каждая деятельность тяжелая, если действительно делать что-то качественно. И каждый в своей сфере всегда четко знает какие-то сложные моменты, для других незаметные. Поэтому оценивать, что труднее, не возьмусь. Ведь ты можешь быть телеведущим, где есть четкий текст, прописанный под тебя, три часа съемок в день, десять дублей, если тебе нужно. А в это время блогер сам будет прописывать сценарий, договариваться с гостями, снимать, монтировать, выкладывать и рекламировать. И 100% есть ситуации наоборот.

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Для тебя Youtube – это в первую очередь способ заработка или возможность развиваться в другой сфере?

Как по мне, YouTube и TV все больше смешиваются. Некоторые интернет-проекты имеют клевые качества и легко бы вписались в сетку какого-то канала. Поэтому "другой сферой", по-моему, называть будет неправильно. Зарабатывать на канале, который только начинаешь развивать, трудно.

Любой бренд хочет четких гарантий просмотров. Я этого дать пока не могу. Поэтому пока YouTube – это просто новая платформа, где я могу реализовывать что-то свое. Если какой-то формат выстрелит и будет зарабатывать на рекламе – ок. Если какой-то будет готов к переходу на TV – тоже неплохо. Отвергать любой из вариантов не буду.

Расскажи, как возникла идея создать рубрики "22 эмоции" и "Янович достает вопросами"?

Правда, это не объясняется. У меня в телефоне есть заметки, где я записываю все идеи, приходящие в голову. Вот "22 эмоции" и "Янович достает вопросами" – две из них. Здесь нет какой-то захватывающей истории.

Откуда ты берешь идеи для своих youtube-шоу?

Придумываю. Музы нет. Просто придумываю.

Легко уговорить звезд записать с тобой шоу? Тебе трудно находить героев или ты пользуешься дружескими отношениями со многими?

С каждым индивидуальная история. Есть Олег Маслюк, которому без проблем пишу: "Что ты? Завтра вечером хочу тебя на свой YouTube записать". И я знаю, что Олежка, если не будет на рыбалке, приедет. А есть, например, Сергей Притула. И тебе нужно как-то вроде и по-товарищески написать, потому как и знакомые, а вроде – кто его знает.

Знакомства часто помогают. Собственно, я сейчас посчитал, что на моем канале уже 14 гостей побывали. Из них Олег Маслюк, Вова Кравчук, Таня Песик, Дима Соловьев, Саша Ярмак, Виктор Вацко – это те, кого я хорошо знал и часто видел раньше. Наташа Бабенко, Виталий Ажнов, Сергей Притула, Виктор Розовой – виделся, но это было минимально. Саша Рудинский, Артур Логай, Андрей Колесник и Дима Поворознюк – впервые общался.

Трудно найти свою нишу в Youtube? А потом еще и удержать своих подписчиков на канале?

Считаю, что именно свою нишу еще не нашел. Поэтому да, пожалуй, найти ее трудно. На счет удержания пока не отвечу. Рано. Надо расти.

Как часто ты сам смотришь Youtube? На кого из известных (или неизвестных) блогеров ты подписан в Youtube? Кто нравится тебе больше всего?

Вот прямо чтобы часто – нет. Но, конечно, как и любой нормальный человек, ем я "под YouTube". Подписан не на многих. Из любимых – "Телевидение Торонто", ВДудь, "имени Т.Г. Шевченко", KuJi.

Актер Женя Янович
Актер Женя Янович
Фото: пресс-служба

Как ты считаешь, чего не хватает украинскому Youtube?

Людей. Как среди авторов, так и среди зрителей. Физически, тягаться с русскоязычным сегментом трудно. Но я уверен, что украинский YouTube способен создавать контент на миллионы просмотров.

Ты бы хотел вести свой YouTube-канал в формате лайфстайл-блога?

Нет. Считаю, что такой формат допустим лишь с какой-то идеей. То есть: "Посмотрите, как выглядит мой день!" – это полная фигня. Вообще, мне трудно даются формы, где нужно много о себе говорить. Мне как-то интересно других раскрывать, делать акцент на гостях.

Какие новые рубрики или темы ты бы хотел освещать в будущем на канале?

Скажем так, планов куча. Но напишу о главном. Со временем на канале начнут появляться короткометражные фильмы. Это обязательно.

Напомним, что ранее актеры шоу "Мамахохотала" рассказали за что любят столицу.

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