Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Актер Гарик Бирча признался, о какой жене мечтает

Сегодня, 09:05

Артист пока не встретил свою идеальную избранницу

Актер Гарик Бирча отказывается от отношений с женщинами, которым от него нужны лишь деньги. Об этом стало известно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Юморист Гарик Бирча проснулся знаменитым, когда появился его персонаж Виталька. Сегодня артист очень популярен, но в личной жизни не обошлось без драмы. Бирча поделился секретом, почему до сих пор не женат.

"Я хотел, чтобы моя будущая жена не переживала, есть ли у нее жилье, транспорт, за какие деньги она завтра будет кормить семью, – объяснил Гарик.

Актер хотел во всем обеспечить будущую супругу, и не заметил как ему исполнилось 35 лет. "Когда я переехал в Киев, то работал в двух-трех местах, и об отношениях речь даже не шла. Я видел только работу и кровать", – вспоминает артист.

Когда человек популярен, то порой его половинку интересует не столько сам мужчина, сколько его деньги и статус. Так было и в жизни известного артиста.

"Я чувствовал, когда начинались такие отношения, и не давал им развиваться, – сказал Гарик Бирча, – Я не сторонник того, чтобы рассказывать о личном, но мне уже хочется закричать: "Где та, с которой я хотел бы создать семью? Где она?".

Гарик Бирча
Гарик Бирча
Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Актер знает, какой должна быть женщина рядом с ним.

"Я хочу, чтобы она была другом, любовницей, матерью моих детей и хозяйкой. Именно в такой последовательности – признался Гарик Бирча, – Мне не надо, чтобы кто-то стоял у плиты и круглосуточно готовил. Но если у нас появится детвора, то важно, чтобы они были накормлены. А я со своей стороны должен сделать все, чтобы у нее было из чего приготовить еду".

Ранее EL Кравчук рассказал, почему до сих пор не стал отцом. Также вам может быть интересно, что alyona alyona честно призналась о своих предпочтениях: "Мне нравится, когда у мужчины есть "рама".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Яна Клочкова призналась, что была в отношениях с женатым мужчиной Ревнивый Чисора избил подружку, а Усик давно счастлив с россиянкой: личная жизнь боксеров Готовы ли вы к браку? Это можно проверить с помощью праздников
шоу-бизнес жена отношения виталька гарик бирча
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Соблазнительная и яркая супруга Зубкова. Как ему повезло!
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком

Популярные статьи

Сегодня, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Сегодня, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Вчера, 13:33Food

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Вчера, 05:55Fun

Женщина узнала о пятой беременности в скорой по дороге в роддом (фото)

Вчера, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

2 ноябряШоу-бизнес

"Он сидел в тюрьме": Яна Клочкова призналась, почему не общается с отцом своего сына

2 ноябряАнонс

Ток-шоу "Говорить Україна" раскроет семейные тайны звездного хореографа

2 ноябряШоу-бизнес

"Была Алентова, а стала...": как изменилась 78-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит"

2 ноябряШоу-бизнес

Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева

2 ноябряEvents

Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

2 ноябряШоу-бизнес

"Это была не жизнь": супруга Шона Коннери призналась, что актер страдал от слабоумия

2 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 2 ноября: Деве нужно быть решительнее, а Весам – очаровательнее

1 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль заявила, что не против забеременеть как можно скорее

1 ноябряШоу-бизнес

Известна причина смерти Шона Коннери. Семья актера рассказала о его последних днях жизни

1 ноябряШоу-бизнес

"Он ушел, а я осталась": alyona alyona впервые рассказала о тяжелом разрыве с бойфрендом

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Украинская теннисистка неземной красоты. Фото
Захисник "Динамо" зустрічається з найкращою спортсменкою року
Захисник "Динамо" зустрічається з найкращою спортсменкою року
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби
Самая богатая певица Украины встала на колени, удивив своим хобби

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять