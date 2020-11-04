Актер Гарик Бирча признался, о какой жене мечтает

Артист пока не встретил свою идеальную избранницу

Актер Гарик Бирча отказывается от отношений с женщинами, которым от него нужны лишь деньги. Об этом стало известно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Юморист Гарик Бирча проснулся знаменитым, когда появился его персонаж Виталька. Сегодня артист очень популярен, но в личной жизни не обошлось без драмы. Бирча поделился секретом, почему до сих пор не женат.

"Я хотел, чтобы моя будущая жена не переживала, есть ли у нее жилье, транспорт, за какие деньги она завтра будет кормить семью, – объяснил Гарик.

Актер хотел во всем обеспечить будущую супругу, и не заметил как ему исполнилось 35 лет. "Когда я переехал в Киев, то работал в двух-трех местах, и об отношениях речь даже не шла. Я видел только работу и кровать", – вспоминает артист.

Когда человек популярен, то порой его половинку интересует не столько сам мужчина, сколько его деньги и статус. Так было и в жизни известного артиста.

"Я чувствовал, когда начинались такие отношения, и не давал им развиваться, – сказал Гарик Бирча, – Я не сторонник того, чтобы рассказывать о личном, но мне уже хочется закричать: "Где та, с которой я хотел бы создать семью? Где она?".

Гарик Бирча Фото: https://www.instagram.com/garik_bircha/?hl=ru

Актер знает, какой должна быть женщина рядом с ним.

"Я хочу, чтобы она была другом, любовницей, матерью моих детей и хозяйкой. Именно в такой последовательности – признался Гарик Бирча, – Мне не надо, чтобы кто-то стоял у плиты и круглосуточно готовил. Но если у нас появится детвора, то важно, чтобы они были накормлены. А я со своей стороны должен сделать все, чтобы у нее было из чего приготовить еду".

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