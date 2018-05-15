Актер и ведущий Артем Позняк женился

Праздничное торжество длилось два дня

Артем Позняк с женой. Фото: пресс-служба

Известный актер и ведущий детективного цикла "Вещдок" на телеканале "Интер" Артем Позняк женился. Его избранницей стала режиссер Александра Гончарова. Пара вместе уже пять лет. Артем признался: узаконить отношения собирались давно, но получилось все спонтанно.

"Мы с Сашей уже давно хотели расписаться, но все никак не могли найти на это время в своих рабочих графиках, – рассказывает телеведущий. – Однажды вечером, прогуливаясь по Оболонской набережной, увидели ЗАГС. Зашли просто разузнать, что да как. И в итоге решили: хватит тянуть, подали заявление – и через три дня нас расписали".

Артем и Александра официально стали мужем и женой 4 мая. Свадьбу отгуляли через неделю после регистрации брака. Праздничное торжество длилось два дня. Сначала молодожены отмечали радостное событие с друзьями и коллегами. А на второй день – праздновали в кругу родственников. "Теперь главное – не откладывать медовый месяц так, как мы откладывали свадьбу", – шутит Артем.

Напомним, Меган Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).