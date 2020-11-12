Актер Иван Оганесян стал полицейским в новом сериале "Шуша"

Он также рассказал, узнают ли его поклонники на улицах

На телеканале "Украина" стартовала премьера сериала "Шуша" производства компании Star Media и канала. В центре сюжета – опытный эксперт-криминалист Александра Ладынина, в жизнь которой внезапно возвращается человек из прошлого – ее бывший возлюбленный, а ныне майор полиции Илья Власов. У исполнителя роли Власова, актера Ивана Оганесяна, мы узнали подробности его новой киноработы.

Актер Иван Оганесян Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Иван, вам не впервые играть полицейского. Еще не приелся такой образ?

Нет. Это работа, да и коллектив у нас замечательный. Это правда, у меня за плечами разные правоохранительные персонажи, но мне радостно, что везет и на хороших людей. При этом не скажу худо о предыдущих работах. Я очень рад, что не впервые играю правоохранителя в таком хорошем коллективе, в такой замечательной группе и с такими партнерами. С Анастасией Паниной мы знакомы уже давно, и мне очень радостно, что в качестве партнеров мы встретились на такой достаточно долгий забег и прошли его вместе. Также большое спасибо нашему режиссеру Алику Буденному за созданную рабочую атмосферу.

Жанр детектива предусматривает наличие у героя какой-то тайны. Можете поделиться, но не раскрывать интригу?

Несмотря на то, что мы снимаем детектив, все равно лирический жанр у нас превалирует. Относительно непростоты персонажа не скажу, чтобы зрителям было интересно смотреть. Но да, есть некая интрига.

Насколько вам близок этот персонаж? На что вообще обращаете внимание при выборе проекта?

Если судить по предыдущим жизненным профессиям, которые я выбирал в детстве, это, конечно, все очень далеко. Но в это интересно играться с сопутствующими людьми рядом. Руководствуюсь очень многим, в данном случае – все-таки с кем ты будешь работать. И, естественно, простая, симпатичная история. Проекты может и похожие, но они могут отличаться передаваемой через экран атмосферой, которая царила на площадке. У нас она была хорошая, рабочая, не тусовочная, это тоже очень важно и правильно, потому что в первую очередь мы собрались работать.

Актер Иван Оганесян Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пришлось ли вам для этой роли чему-то новому научиться?

В этой истории не потребовалось каких-то сверхнавыков. Слава Богу, у нас на площадке был замечательный консультант Виктор, во время съемок мы много узнали. Может, эти моменты не будут поворотными и ключевыми, но очень интересно вдруг неожиданно узнать не просто что-то новое, а некие спецнавыки.

Были ли на съемках ситуации, которые заставили вас выйти из зоны комфорта?

Наверное, что-то может произойти, но это тогда будет не совсем рабочая обстановка. Иногда погодные условия не очень. Но должно же что-то быть в нашей сладенькой профессии (улыбается). Погода прохладная – так она для всех прохладная. Съемочной группе было потяжелее, они же почти все время находились на площадке.

Актер Иван Оганесян Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы часто снимаетесь в Украине. А в какой стране вас чаще узнают?

Слава Богу, живу спокойно. Если узнают, то все очень адекватно. Бывает и в Киеве, и в Москве. Я даже не задумывался, где больше. Если вдруг загибать пальцы одной руки, то будет примерно одинаково и тут, и там.

Ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" покажет премьеру сериала о работе оперативников.

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