Актер Кит Харингтон признался, что подарила ему "Игра престолов"

На съемочной площадке он познакомился с Роуз Лесли

Роуз Лесли и Кит Харингтон. Фото: Getty

Известный актер Кит Харингтон, который недавно признался, почему восьмой сезон "Игры престолов" станет для него последним, рассказал, что знакомство с Роуз Лесли было лучшим из съемок культового сериала. Об этом Харингтон признался в интервью изданию US Weekly.

Актер отметил, что именно сериал "Игра престолов" изменил его жизнь. Ведь на съемочной площадке проекта производства HBO он познакомился с нынешней женой Роуз Лесли. По сюжету актриса сыграла возлюбленную Джона Сноу "дикую" Игритт.

"Я встретил мою жену на съемках этого сериала и таким образом дал себе будущую семью. Это самое удивительное. Картина сильно изменила мою жизнь. Это самое главное, что мне дали съемки в этом проекте", - отметил Харингтон.

Напомним, Кит Харинтон и Роуз Лесли отыграли свадьбу 23 июня в Шотландии, в замке 12 века, принадлежащем отцу Лесли. Сама же церемония бракосочетания прошла в церкви Рейн в Абердиншире. На торжество пришли родные и близкие актеров, а также их коллеги по сериалу "Игра престолов": Эмилия Кларк, Мейси Уильямс, Софи Тернер, Питер Динклейдж и другие.

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