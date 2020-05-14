Актер, который потерял ногу из-за коронавируса, вышел из комы

Супруга канадской звезды сообщила утешные новости

Известному канадскому актеру Нику Кордеро пришлось ампутировать ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом. На протяжении трех недель знаменитость боролся с COVID-19 и ему удалось выйти из комы. Близкие 41-летнего актера отмечают, что для него это уже победа.

О том, что Ник вышел из комы, на своей странице в Instagram сообщила его супруга Аманда Клутс. Она призналась, что Кордеро до сих пор чувствует слабость после операции, однако выход из комы – это признак прогрессивной борьбы за жизнь. Вместе с 11-месячным сыном Аманда посещает актера в одной из больниц Лос-Анджелеса, в которую он был госпитализирован с пневмонией в конце марта.

Семья актера Ника Кордеро Фото: instagram.com/amandakloots

"У нас отличные новости. Он очень слаб, поэтому даже просто открыть глаза – это борьба, но у него это получается. Он начинает просыпаться! Эта новость для нас – победа", – сообщила супруга Ника Кордеро.

Мадонна перенесла коронавирус. Детали в сюжете:

Напомним, недавно американская певица Pink сообщила поклонникам, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном Джеймсоном.

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