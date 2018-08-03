Леонардо Ди Каприо занялся производством экологической обуви

Ни для кого не секрет, что Лео стоит горой за чистоту окружающей среды

Леонардо Ди Каприо. Фото: Getty

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо, который ради новой роли у Квентина Тарантино сел на жесткую диету, является одним из самых заботливых актеров в отношении природы. Лео не раз доказывал, что экология планеты его заботит не меньше карьеры, и в его Instagram очень тяжело найти фото со спортзала или же селфи с девушками. Там много снимков природы, поездок в отдаленные уголки планеты и постов о защите животных.

А теперь Леонардо инвестировал в компанию Allbirds, которая занимается производством экологической обуви, пишет Hollywood Reporter.

"Подобные инновации абсолютно необходимы для предотвращения экологического кризиса. Allbirds находится в числе лидеров по разработке новых материалов, которые будут служить образцом для обувной промышленности. Я рад, что присоединяюсь к этой компании в качестве инвестора", – объяснил актер свои мотивы в Twitter.

Кроме того, ну кто не захочет купить обувь от Лео?

Напомним, что звезда популярного американского сериала "Секс в большом городе", актриса Сара Джессика Паркер открыла в Нью-Йорке свой поп-ап магазин под названием "SJP". Любители шопинга смогут купить туфли, сумки и красивые платья.