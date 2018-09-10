Актер Николай Костер-Вальдау судится с бывшим менеджером

Звезда "Игры престолов" якобы задолжал 2 миллиона долларов

Николай Костер-Вальдау. Фото: Getty

Актер Николай Костер-Вальдау, который недавно праздновал свой День рождения, попрощался с бывшим менеджером Джилл Литтман, а вот экс-агент не собирается прощаться с актером мирно. Суд обязал Вальдау выплатить Литтман два миллиона долларов, которые актер якобы задолжал бывшему менеджеру.

Кк оказалось, Литтман и ее агентство Impression Entertainment представляли интересы Николая Костера-Вальдау на протяжении почти десятилетия голливудского периода его карьеры. В 2015 году Костер-Вальдау это сотрудничество прекратил, публично заявив, что он отказывается от услуг Литтман и ее агентства не потому, что уходит куда-то в другое место, а потому, что решил самостоятельно все контролировать.

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Теперь же она утверждает, что Костер-Вальдау не доплатил ей за услуги, оказанные во время действия контракта – из-за того, что сам контракт несколько необычен. По изначальной договоренности актер должен был передавать экс-агенту 10% своих доходов, Вальдау же утверждал, что эта договоренность была устной и, следовательно, никакой юридической силы не имеет. Затем, однако, Литтман удалось предоставить соответствующие документы – и суд постановил, что Вальдау должен своему бывшему агенту 2 миллиона долларов.

Эта сумма дыру в бюджете актера точно не пробьет – за каждую серию в 8 сезоне "Игры престолов" он получил чуть больше миллиона долларов. Тем не менее, адвокаты Николая Костера-Вальдау уже подали на апелляцию и запросили повторное судебное слушание.

Напомним, актер Джонни Депп выиграл дело против собственного же адвоката Джейка Блума, которое тянулось с осени 2017 года. В заявлении актера говорилось, что его юрист должен вернуть ему все выплаты, осуществленные с начала их сотрудничества. За 18 лет работы на Деппа эта сумма превысила несколько миллионов долларов.