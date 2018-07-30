Актер Райан Рейнольдс снимет "Один дома" для взрослых

Это будет повзрослевшая комедийная версия рождественского фильма

Джейк Джилленхол. Фото: AFP

Звезда фильмов "Дэдпул" и "Зеленый фонарь", актер Райан Рейнольдс, который любит пошутить над своей семейной жизнью, намерен дать новое дыхание культовой рождественской ленте "Один дома" (1990), став продюсером проекта. Уже даже известно название фильма – "Торчит дома" (Stoned Alone). Об этом сообщается на Deadline.

Отмечается, что в новом комедийном фильме 20-летний парень, который выращивает дома коноплю, должен отправиться на горнолыжный курорт накануне Рождества. Он опаздывает на самолет и решает остаться дома, чтобы дальше принимать каннабис.

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Действия в ленте будут разворачиваться как и в оригинальной ленте, но вместо настоящих воров, которые пытались проникнуть в дом, парню это только покажется под действием психотропных веществ.

В издании отмечают, что в фильме, возможно, сыграет и сам Рейнольдс. Над фильмом "Торчит дома" также будут работать режиссер Августин Фриззелл ("Никогда не возвращайся" 2018) и сценаристы Кевин Берроуз и Мэтт Майдер. Об актерском составе и премьере фильма пока ничего не сообщается.

Напомним, своеобразная пародия "Телохранитель киллера" на фильм с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях получит продолжение, где к своим образам вернутся не только Сэмюэл Л. Джексон (киллер) и Райан Рейнольдс (телохранитель).