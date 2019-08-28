Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Марка Коваля избили на автобусной остановке

Марк Коваль Фото: Instagram.com

Известного российского актера Марка Коваля, который известен роли в популярном сериале "Мажор-2" жестоко избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Отметим, что недавно в Москве был срочно госпитализирован режиссер Армен Джигарханян.

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Как сообщает РЕН ТВ, на звезду сериалов напали злоумышленники ночью, пока он ждал на остановке общественный транспорт. Что стало причиной избиения – неизвестно. Правоохранители рассматривают версию того, что на мужчину напали из-за его известности. Расследование продолжается.

18 Авг 2017 в 2:21 PDT INSTAGRAM (@koval.mark)

Марка сразу же госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. Также врачи диагностировали у пострадавшего гематомы по всему телу.

Также Марк известен благодаря сериалам "Морские дьяволы", "Выжить любой ценой" и "Белый шаман".

Напомним, недавно певец Тарас Тополя из группы "Антитела" рассказал о покушении на его жизнь. Звезда заявил, что его телефон прослушивался.

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