Актер Том Харди эмоционально высказался о принце Гарри

Том давно дружит с наследником британского престола

Том Харди и принц Гарри. Фото: Getty

40-летний британский актер Том Харди редко позволяет себе откровенничать о дружбе с 33-летним наследником британского престола – принцем Гарри. В недавнем интервью журналу Esquire Харди объяснил, что эта тема является "глубоко личной".

Том и его супруга Шарлотта Райли присутствовали на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае этого года. В своем интервью актер описал принца короткой, но емкой фразой "Он – гребаная легенда".

Похоже, что между принцем Гарри и Томом Харди действительно крепкие дружеские отношения, ведь ради свадьбы друга Том бросил съемки в США и прямиком из Нового Орлеана полетел на королевскую свадьбу.

Напомним, принц Гарри с Меган Маркл посетил свадьбу друга. В тот же день герцогиня Сассекская праздновала свой день рождения. Пропустить свадьбу друга из-за дня рождения жены Гарри не смог, на торжестве принц выполнял важную роль шафера.

Также мы писали, что по информации СМИ, Елизавета II сделала принцу Гарри и Меган Маркл неожиданный подарок.