Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Актер Том Харди подался в музыканты

Мужчина записывает рэп-альбом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Том Харди. Фото: Getty
Том Харди. Фото: Getty

Многие певцы и певицы рано или поздно пробуют свои силы в кино или сериалах, как Леди Гага, например. А вот Том Харди пошел обратным путем: актер решил записать дебютный музыкальный альбом в жанрах рэп и грайм.

41-летний актер, по всей видимости, настроен достаточно серьезно и даже привлек к созданию дебютной пластинки настоящего профессионала – бывшего продюсера легендарного Дэвида Боуи, Сэма Уильямса.

Более того, в потенциальном музыкальном дебюте Тома Харди заинтересованы "ветераны" музыкальной индустрии, крупные студии звукозаписи, включая Warner Music. Сам Том, правда, пока сомневается, стоит ли выпускать свои труды в свет.

Напомним, звезда "Игры престолов" Софи Тернер исполнила композицию The Real Slim Shady из альбома The Marshall Mathers LP Эминема, который вышел в 2000 году.

А вот популярный голливудский актер Морган Фримен и звезда сериала "Игра престолов" Питер Динклейдж научились читать рэп и даже устроили батл.

Еще несколько материалов по теме:
40-летний Том Харди в третий раз станет отцом Актер Том Харди эмоционально высказался о принце Гарри Том Харди удивил новым образом на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
актер альбом рэп том харди
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров