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Актер Венсан Кассель показал, как выглядит после ДТП

Сегодня, 10:18

53-летнего француза госпитализировали с легкими травмами головы

Инна Петрова
Инна Петрова

редактор разделов Шоу-бизнес/Стиль

Французский актер Венсан Кассель, который ранее был замечен вместе со своей бывшей женой Моникой Беллуччи, попал в ДТП. Его госпитализировали с травмами головы, а после артист показал свое первое фото после аварии.

Ранее также сообщалось, что звезду сериала "Кухня" госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Актер Венсан Кассель
Актер Венсан Кассель
Фото: Getty Images

53-летний Венсан Кассель попал в аварию в селе Арбонн, Франция. Актера, ехавшегна скутере, подрезал автомобиль, из-за чего Кассель упал, пишет Mirror.

На помощь Венсану пришли пожарные, которые доставили его в частную больницу, где ему констатировали легкие травмы лица.

Вскоре после происшествия француз вышел на связь с поклонниками, написав в Instagram, что он жив и поблагодарил всех за беспокойство. "Все хорошо, я жив", – успокоил он фанатов.

"Я жив, спасибо" | Фото: instagram.com/stories/vincentcassel/

Актер также показал последствия аварии. В коротком видео Венсан Кассель с перевязанной головой и в пластырях. "Никогда не бодайтесь с носорогом", – написал он.

Венсан Кассель после аварии | Фото: instagram.com/stories/vincentcassel/

Напомним, что у Венсана Касселя есть две дочери от брака с актрисой Моники Белуччи. А в 2019 году его новая 22-летняя жена, модель Тина Кунаки родила ему дочь.

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