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Федора Бондарчука обокрали на съемочной площадке

У российского режиссера украли телефон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Фото: Getty Images

Известного российского режиссера Федора Бондарчука, который ранее расстался со своей молодой возлюбленной, и актера Евгения Миронова обокрали прямо на съемочной площадке.

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По информации Telegram-канал Baza, у звезд российского кино украли дорогостоящие мобильные телефоны. Неприятный инцидент произошел во время записи программы "Кино в деталях" в Москве.

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Первым пропажу своего смартфона iPhone X заметил Бондарчук, после чего на площадку вызвали правоохранителей. Пока стражи порядка опрашивали очевидцев, Евгений Миронов также заметил, что из его гримерки пропал телефон. Кто обворовал звезд – пока неизвестно, следствие продолжается. 

Напомним, что совсем недавно жених певица Дженнифер Лопес Алекс Родригес также стал жертвой грабителей. Из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику на 500 тысяч долларов. Инцидент случился в Сан-Франциско в то время, когда возлюбленный Джей Ло ужинал в ресторане. 

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