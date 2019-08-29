Федора Бондарчука обокрали на съемочной площадке

У российского режиссера украли телефон

Федор Бондарчук Фото: Getty Images

Известного российского режиссера Федора Бондарчука, который ранее расстался со своей молодой возлюбленной, и актера Евгения Миронова обокрали прямо на съемочной площадке.

Также смотрите в видео: группу "Скай" ограбили во время гастролей:

По информации Telegram-канал Baza, у звезд российского кино украли дорогостоящие мобильные телефоны. Неприятный инцидент произошел во время записи программы "Кино в деталях" в Москве.

Первым пропажу своего смартфона iPhone X заметил Бондарчук, после чего на площадку вызвали правоохранителей. Пока стражи порядка опрашивали очевидцев, Евгений Миронов также заметил, что из его гримерки пропал телефон. Кто обворовал звезд – пока неизвестно, следствие продолжается.

Напомним, что совсем недавно жених певица Дженнифер Лопес Алекс Родригес также стал жертвой грабителей. Из автомобиля спортсмена похитили ювелирные изделия и электронику на 500 тысяч долларов. Инцидент случился в Сан-Франциско в то время, когда возлюбленный Джей Ло ужинал в ресторане.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram