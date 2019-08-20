Актеров из "Гарри Поттера" заподозрили в романе

Актер опубликовал совместный снимок, который и стал причиной подозрений фанатов

Том Фелон и Эмма Уотсон Фото: instagram.com/t22felton

Британский актер Том Фелтон, который играет злодея в новом сериале, опубликовал совместный снимок с актрисой Эммой Уотсон. Как известно, в поттериане они сыграли Драко Малфоя и Гермиону Грейнджер – злейших врагов.

Смотрите видео о том, как в Англии запустили поезд по местам съемок "Гарри Поттера":

Однако, в реальности молодые люди хорошие друзья. Но новая фотография, опубликованная на Instagram-странице Тома, породила слухи о романе актеров. На снимке актеры запечатлены в домашней обстановке, при этом Эмма Уотсон, одетая в пижаму, учится играть на гитаре.

INSTAGRAM

"Быстро учится", – отметил Том Фелтон, который, по всей видимости, выступил в качестве учителя.

Подписчики тут же заподозрили актеров в романтических отношениях. А некоторые опубликовали в комментариях слово "Драмиона" – сочетание имен Драко и Гермионы. Знаменитости пока никак не отреагировали на комментарии пользователей.

Напомним, ранее звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон была замечена на свидании с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR - Бренданом Ирибе. Молодые люди вместе выходили из итальянского ресторана в Санта-Монике.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram