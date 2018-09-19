Анджелина Джоли сыграет в жутком триллере

Это будет по-настоящему кровавая история

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Актриса Анджелина Джоли, у которой недавно случился нервный срыв, исполнит ведущую роль в экранизации романа Джеймса Скотта "The Kept", опубликованного в 2014 году, сообщает Variety.

Действие разворачивается в 1897 году, суровой зимой. По сюжету трое убийц забредают на отдаленную ферму в северной части штата Нью-Йорк. В фильме, когда акушерка Элспет Хауэлл (Джоли) возвращается после смены домой, то застает мужа и четверых детей убитыми. И прежде, чем она обнаружит, что ее единственный оставшийся в живых ребенок, двенадцатилетний Калеб, укрылся от головорезов в кладовке на кухне, над заснеженной долиной раздастся еще один выстрел.

Сценарий, основанный на романе Скотта, написала Элис Бирч ("Леди Макбет"). Режиссера у проекта пока нет, так что вряд ли съемки начнутся в ближайшее время.

Напомним, недавно Джоли отпразновала свой День рождения. Чтобы отпраздновать вместе с ней, мы сделали подборку ее лучших фильмов.

Недавно стало известно, что студия Disney наконец официально заявила о старте съемок фантастического продолжения фильма "Малефисента", а также был объявлен актерский состав. Исполнительница роли главной злодейки в картине Анджелина Джоли уже успела поссориться с одной из актрис. Инсайдеры говорят, что актриса поссорилась с Мишель Пфайффер.