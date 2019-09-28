Актриса Анна Сагайдачная впервые стала мамой

Звезда сериала "Крепостная" скрывала свою беременность

Анна Сагайдачная впервые стала мамой Фото: instagram.com/annasagaidachnaya/

Звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная впервые стала мамой. Беременность актриса скрывала несколько месяцев и только сейчас показала фото с круглым животом.

Смотрите ролик, как западные звезды скрывают свою беременность:

Снимком на последнем месяце беременности Анна Сагайдачная поделилась на своей странице в Instagram. В кадре счастливая мама запечатлена месте со своим супругом Евгением Третьяком. "Любовь", – коротко подписала пост актриса.

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О том, что исполнительница роли Натали Дорошенко в сериале "Крепостная" стала мамой, также сообщила ее близкая подруга Илона Жила. В своем профиле девушка разместила фото с беременной Анной, а в комментариях подтвердила, что знаменитость уже родила.

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"Я долго хранила это фото! Вот пришло время его выствить", – написала Илона в социальной сети.

А вот родила Анна Сагайдачная девочку или мальчика – пока не сообщается.

Ранее мы писали, что звезда "Карточного домика" Кейт Мара впервые стала мамой.

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