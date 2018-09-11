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Актриса Джулия Робертс восхитила стройной подтянутой фигурой

Звезда выбрала элегантное черное платье в пол с небольшими вырезами на талии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Джулия Робертс. Фото: Getty
Джулия Робертс. Фото: Getty

Голливудская Мона Лиза Джулия Робертс, которая сыграет в психологическом триллере, появилась на Международном фестивале в Торонто в облегающем длинном платье. Наряд как нельзя лучше подчеркнул ее идеальное и подтянутое тело.

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Джулия Робертс
Фото: Getty

Актриса не балует публику частыми выходами в свет. Однако когда дело касается работы, звезда всегда придерживается условий, прописанных в контракте и присутствует на презентациях фильмов, в которых сыграла роль. Поэтому на Международный кинофестиваль в Торонто Робертс прибыла с премьерой картины "Бен вернулся", трейлер которого уже есть в сети.

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Джулия Робертс
Фото: Getty

Для появления на красной дорожке Джулия Робертс выбрала элегантное черное платье в пол в небольшими вырезами на талии. Наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру актрисы, и многие поклонники не удержались от лестных комментариев в сети в адрес Робертс. Кто бы мог подумать, что в свои годы она выглядит так подтянуто, как тростинка!

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Джулия Робертс
Фото: Getty

Напомним, недавно Джулия Робертс удивила поклонников переменами во внешности. Актриса перекрасила волосы и стала выглядеть намного моложе.

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Источник: "Сегодня"
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