Актриса Эвелина Бледанс потеряла ребенка
В сентябре этого года артистка забеременела при помощи ЭКО
Российская актриса и ведущая Эвелина Бледанс сообщила поклонникам грустную новость. Судя по сообщению, которое артистка оставила в Instagram, она потеряла ребенка.
Звезда попросила фанатов больше не спрашивать о ее второй беременности. Также Эвелина отказалась идти на шоу Андрея Малахова, чтобы об этом рассказать.
"Вы любите, когда вам делают больно?! Я нет, хотя и могу очень долго терпеть.... Не всегда все получается, как мечтал... Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста! Можно я не буду комментировать почему?!" – написала Бледанс в фотоблоге.
Актриса также добавила, что "хочет жить дальше и радоваться тому, что имеет". Также актриса пожелала поклонникам добра.
Фаны поддержали знаменитость, а некоторые отметили, что очень хорошо понимают ее. "Все будет хорошо... просто переверните страницу", "Делала 4 раза и каждый раз мимо, а каждый раз это было очень больно, морально очень тяжело", "Вы большая умница! Здоровья вам", – оставляют комментарии под постом Бледанс поклонники.
Напомним, что в сентябре этого года 49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО и ей удалось забеременеть во второй раз. Как известно, у актрисы есть 6-летний сын Семен, который родился с синдромом Дауна. С отцом Семена Александром Семиным Эвелина развелась два года назад.