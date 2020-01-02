Актрису фильма "Первый мститель" арестовали за жесткое убийство матери

Молли Фицджераль зарезала 68-летнюю женщину в собственном доме

Молли Фицджеральд Фото: Instagram.com

Американская актриса Молли Фицджеральд, которая сыграла эпизодичную роль в фильме 2011 года "Первый мститель" о приключениях Капитана Америки, жестоко убила свою 68-летнюю мать. Отметим, что недавно еще одна американская актриса Фелисити Хаффман оказалась в тюрьме.

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Как сообщает Hollywood Reporter, 38-летняя актриса зарезала мать ножом в ее собственном доме. Сама Молли при этом получила травмы и была госпитализирована. Фицджеральд уже арестовала полиция и теперь она ожидает суда до выяснения обстоятельств. Мотивы убийства пока неизвестны.

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Суд по данному делу должен пройти в четверг, 2 января. Известно, что залог за Фицджеральд составил 500 000 долларов. Подробности инцидента пока не разглашаются.

В фильме "Капитан Америка. Первый мститель" она сыграла "девушку Старка". Фицджеральд также была ассистентом режиссера картины Джо Джонстона.

Напомним, что ранее мы писали о жительнице американского штата Невада, которая по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила миллионную компенсацию.

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